Oyunda dev hamle paralar Zula’ya mı?

Peak ve Rollic Games’in satışının ardından gözler diğer Türk oyun firmalarına çevrildi. Yabancı taliplerin arttığı Türk oyunlarından biri de Zula. FPS (Birinci şahıs nişancı) türünde online savaş oyunu olan Zula’nın yabancı bir alıcıyla görüşmeleri sürerken, firmanın ise satışa henüz sıcak bakmadığı belirtiliyor.



Sektörün konuştuğu bu görüşmeyi Zula Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan da doğruladı. Zula, InGame Grup bünyesinde bulunuyor. Gözalan, geçmişten beri pek çok firmanın kendilerine talip olduğunu, yeni bir firmayla da görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz satışa sıcak bakmadıklarını söyledi.





Dünyada 28 milyon oyuncuları bulunduğunu anımsatan Gözalan, “Bize değer katacak iş birliklerine hazırız. Vizyon ve penetrasyon anlamında bizi geliştirecek anlaşmalara açığız. Bize ilgi gösterilmesi yeni değil. 2017’den beri görüşmelerimiz sürüyor. Ama bu tarz satışlarda süreç uzun sürüyor. Hemen sonuç olmuyor. İki tarafı da mutlu edecek noktanın bulunması gerekiyor” açıklamasını yaptı.



‘Tok satıcıyız’

Peak, Rollic Games satışlarından gurur duyduklarını, Türk oyunlarının uluslararası çapta dikkat çekici yatırımlar çekmelerinin ülke için çok değerli olduğunu vurgulayan Gözalan, şunları söyledi: “Biz de grup olarak inandığımız noktaya gelirsek satışı düşünürüz. Bir yerde takılmıyoruz. Biz sonuçta herhangi bir aşamaya gelmek için mali anlamda desteğe ihtiyacı olan bir grup değiliz. Bize gelen teklifler arasında hem mali anlamda tatmin edici olması hem de bizi daha güçlendirecek kaslar sunmasına bakıyoruz. Bu anlamda pek çok şirketten teklif aldık. Alıcı ve satıcının stratejilerinin birleşmesi gerekir. Bizim tek baktığımız nokta mali bedel değil. Biz zaten gelirleri devamlı artan bir firmayız. Başarımız da yüksek, finansal gücümüz de yerinde. Biz o nedenle tok satıcıyız. Bugüne kadar bize yerli, yabancı fonlar, firmalar dahil pek çok gruptan satın alma teklifi geldi.”



Yeni unicorn mu?



Burak Gözalan, Zula’nın değerine ilişkin sorumuza da şu yanıtı verdi: “Satın almalarda finansal metrikler farklı. Bu firmanın geliriyle, ederiyle ilgili bir şey. Bizim şu anda milyar dolarlık gelirimiz yok.



Şu anda biz unicorn (1 milyar dolarlık girişim) olacak konumda değiliz. Ama bu iki yıl içinde olmayacağımız anlamına gelmiyor. 3 yılda 100 milyon oyuncu hedefliyoruz.”











28 milyon kişi oynuyor



Zula’ın yaratıcısı InGame Group. Grup çatısı altında yer alan Madbyte Games tarafından geliştirilen Zula’nın arkadaş ofisindeki küçük bir odada başlayan hikayesi, bugün dünyada 100’den fazla ülkede, 11 dilde, milyonlarca oyuncu tarafından oynanan bir başarı öyküsüne dönüştü. Zula’nın global bir oyun haline gelme süreci 2016’dan beri devam ediyor. Brezilya, Avrupa, İran, Rusya ile Latin Amerika’da yerel yayıncılar aracılığıyla oyuncularıyla buluşuyor. Bölgenin en büyüğü olmayı hedefliyor.



Tamamı Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından tasarlanan Zula’nın karakterlerinin Türk geliştiricilerin elinden çıkması ve haritaların genellikle Türkiye coğrafyasının kültürünü yansıtması, ülke içinden oyuncuların kendilerini oyuna daha yakın hissetmesini, yurt dışından oyuncuların da Türkiye’yi tanımasını sağlıyor. Haritalarda Üsküdar, Trabzon Uzungöl, Safranbolu, Çanakkale gibi tarihi ve turistik yerler bulunurken, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs’ta kutlamalar, Ramazan boyunca sahur, iftar hatırlatmaları, mahya ve tanıtımlar, bayramda torpiller, zillere basıp kaçan çocuklar gibi içerikler oyuncular tarafından ilgiyle karşılanıyor. Zula’nın mobil versiyonu da beta sürümünde kısa sürede kullanıma sunulacak.