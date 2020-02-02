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    HaberlerEkonomi Haberleri Oyundan çÄ±ktÄ±lar!
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    02.02.2020 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ° Â

    Oyundan çÄ±ktÄ±lar!

    Gaming Ä°stanbul Oyun ve E-spor FuarÄ±, YenikapÄ± Avrasya GÃ¶steri ve Sanat Merkeziâ€™nde devam ediyor. Fuara oyun karakterlerinin kostÃ¼mleriyle gelen ziyaretÃ§iler ilgi Ã§ekiyor.

    Oyundan çÄ±ktÄ±lar!

    Toplam 18 bin 470 metrekare alanda dÃ¼zenlenen Gaming Ä°stanbulâ€™da ziyaretÃ§iler dÃ¼nya devi oyun ve donanÄ±m firmalarÄ±nÄ±n en yeni Ã¼rÃ¼nleriyle tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buluyor. FirmalarÄ±n Ã§oÄŸu hem amatÃ¶r hem de profesyonellere yÃ¶nelik olarak turnuvalar dÃ¼zenliyor.

    Oyundan Ã§Ä±ktÄ±lar

    Avrupaâ€™nÄ±n da en bÃ¼yÃ¼k 5 oyun ve e-spor etkinliÄŸinden biri olan Gaming Ä°stanbulâ€™da 80 firma yer alÄ±yor. Bu yÄ±l 100 bin oyun severi aÄŸÄ±rlamaya hedefiyle 30 Ocakâ€™ta kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an etkinliÄŸin bugÃ¼n son gÃ¼nÃ¼...

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