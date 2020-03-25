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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberler: Özel kişilere borçlarda geçerli olacak mı?
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    25.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Son dakika haberler: Özel kişilere borçlarda geçerli olacak mı?

    Son dakika haberlere göre, Avukat Prof. Dr. Erol Ulusoy, mücbir sebep nedeniyle 16 sektör mükellefinin olası bir vergi usulsüzlüğü cezasından kurtulacağını belirtti.

    Son dakika haberler: Özel kişilere borçlarda geçerli olacak mı?

    Eskiden verilmiş olan beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin de 6 ay uzaltıldığını söyleyen Ulusoy, “16 sektördeki vergi mükellefleri ister kurumlar vergisine tabi olan şirketler olsun ister gelir vergisine tabi serbest meslek erbabı olsun bunlar vergilerini ekim-kasım-aralık ayının son haftasında ödeyebilecekler. Mevcut vergi beyannameleri de 27 Temmuz 2020 sonuna kadar verilebilecek” diye konuştu. 16 sektördeki mükelleflerin özel kişilere olan borçları bakımından mücbir sebep olup olmadığının da tartışılacağını kaydeden Ulusoy, alacaklılarla görüşülerek uygun bir çözüm bulmalarını önerdi.

    Yabancıların Türkiye’de mücbir sebeplerden dolayı yasal olarak kalma sürelerini aştıysa ülkeyi terk edemeyeceklerini belirten Ulusoy şöyle devam etti: “Buna engel olan hükümler de var mevzuatta, müsterih olabilirler. Geçici ithalata konu eşyayı veya teminat göstererek Türkiye’de kullandıkları araçları süresinde yurtdışına götüremedikleri halinde teminatları Hazine’ye gelir kaydedilmeyecek. Geçici ithalatı kapatmadıkları için de ceza ödemeyeceklerdir.” Genelgenin amme alacaklarının tahsil usulü kanunu bakımından da hukuki sonuç doğuracağını bildiren Ulusoy, “Kamu, vergi, SGK prim, harç borçları sebebiyle bu 16 sektördeki işletmelerin e-haciz korkusu kalmasın” ifadelerini kullandı.

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