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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Özelleştirmeler 70 milyar $’ı aştı

    Üç hidroelektrik santralı (HES) ile muhtelif sayıdaki taşınmazın satış - devir işlemlerini geçen yıl tamamlayarak yaklaşık 116 milyon dolar gelir elde eden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bu yıl liman özelleştirmelerine odaklandı.

    Özelleştirmeler 70 milyar $’ı aştı

    ÖİB’in Faaliyet Raporu’ndan AA’nın yaptığı derlemeye göre, özelleştirmede 1986’dan bu yana gerçekleştirilen ihalelerin toplam tutarı 2019 sonu itibarıyla 70.3 milyar doları buldu.

    Bu yıl sırada limanlar var

    Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait varlıkların özelleştirilme süreçleri yürütülüyor. 45 yıllığına işletme hakkı ihalesi daha önce iptal edilen Güllük Yat Limanı Projesi’ne ilişkin özelleştirme sürecinin bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

    Taşucu Limanı ve liman geri sahası özelleştirme sürecinin de bu yıl sonuçlanması öngörülüyor. Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı’nın 36 yıl süreyle ve işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik çıkılan ihale de iptal edilmişti. Limanın bu yıl yeniden ihale edilmesi çalışmaları devam ediliyor.
    Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı’nın 36 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle çıkılan ihale iptal edilmişti. Yeniden başlayacak ihale süreci işlemlerinin bu yıl tamamlanması bekleniyor.

    Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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