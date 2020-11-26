Pakdemirli: Buzağı destek ödemelerine yarın başlıyoruz

Bakan Pakdemirli, 2019 yılı 2. dönem buzağı desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 641,6 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: “2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 599. Bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18.00’dan sonra ödemeye başlayacağız."