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26.11.2020 - 12:45 | | İHA

Pakdemirli: Buzağı destek ödemelerine yarın başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2. Dönem Buzağı Destekleme ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

Pakdemirli: Buzağı destek ödemelerine yarın başlıyoruz

Bakan Pakdemirli, 2019 yılı 2. dönem buzağı desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 641,6 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: “2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 599. Bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18.00’dan sonra ödemeye başlayacağız."

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