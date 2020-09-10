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    10.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Palamut yüz güldürdü

    Karadeniz’de yeni av sezonunun 1 Eylül’de başlamasıyla ‘vira bismillah’ diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. Kastamonu İnebolu açıklarında avlanan balıkçılar limana yüzlerce kasa palamutla döndü. İnebolu Limanı’nda gece boyunca kasalanarak kamyonlara yüklenen palamutlar Türkiye’nin çeşitli illerine gönderildi.

    Palamut yüz güldürdü

    Balıkçı Ruşen Bozacı, bir gecede 500 kasa palamut avladıklarını söyledi. Bu yıl sezonun bereketli açıldığını belirten Bozacı, ”Şu anda balıkçılığa iyi başladık. Tahminlerimizin üzerinde gidiyor. Bundan sonra da sürecek gibi görünüyor. Bu seneki durum iyi. Geçen sene palamut hiç yoktu. Bu yıl palamut üreme yaptı herhalde. Biz bu gece 500 kasa palamut avladık. Aşağı yukarı 5 ton balık var. Bir kasası 10-12 kilo geliyor” dedi. İnebolu’da balık tezgahlarında palamudun tanesi 10 liradan satılıyor.

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