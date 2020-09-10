Palamut yüz güldürdü

Balıkçı Ruşen Bozacı, bir gecede 500 kasa palamut avladıklarını söyledi. Bu yıl sezonun bereketli açıldığını belirten Bozacı, ”Şu anda balıkçılığa iyi başladık. Tahminlerimizin üzerinde gidiyor. Bundan sonra da sürecek gibi görünüyor. Bu seneki durum iyi. Geçen sene palamut hiç yoktu. Bu yıl palamut üreme yaptı herhalde. Biz bu gece 500 kasa palamut avladık. Aşağı yukarı 5 ton balık var. Bir kasası 10-12 kilo geliyor” dedi. İnebolu’da balık tezgahlarında palamudun tanesi 10 liradan satılıyor.