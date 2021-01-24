Palandöken’e kış tatili akını başladı

Kış sezonunda yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan kayak merkezinde yarıyıl tatilinde otellerdeki doluluk yüzde 80’e yaklaşıyor. Palandöken’de hizmet veren bir otelin genel müdürü Ömer Akça, otellerin tamamının Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vermiş olduğu Güvenli Tatil Sertifikası’nı aldığını belirterek şöyle konuştu:



“Palandöken’de sömestir tatilinin başlamasıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 70-75 civarına ulaşmış durumda. Zaten bizler limitlerin altında tam doluluk oluşmadan rezervasyon alıyoruz. Çünkü burada da sosyal mesafeye uyarak tatil imkanı sağlıyoruz. Şu an Palandöken’deki pistlerde yaklaşık 1 metre sıkıştırılmış kar var. Hava durumu gelecek hafta sonuna kadar da güneşli gözüküyor. Misafirlerimizin tamamına yakını İstanbul, İzmir ve Ankara’dan gelen yerli misafir. Bunlar da sömestiri değerlendirmek için 3-4 günlük tatil için Palandöken’i tercih ediyor.”