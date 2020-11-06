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06.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Palladium Cadde Küçükyalı dükkanları satışta

Tahincioğlu Gayrimenkul, Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçireceği Nidapark Küçükyalı projesi içinde yer alan Palladium Cadde Küçükyalı mağazalarını satışa çıkardığını duyurdu.

Palladium Cadde Küçükyalı dükkanları satışta

Tahincioğlu’nun konut projeleri için uyguladığı “Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli”nin geçerli olacağı dükkanlara banka kredisiz, vade farksız, dosya masrafsız ve hayat sigortasız sahip olunabileceği belirtilirken, ödemeye 2. yılda yani teslimde başlanabileceği ifade edildi.

‘Yoğun ilgi var’

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, şunları söyledi:

“Projemiz içinde sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak planlanan 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı, bir çok tanınmış markaların bulunacağı mağazaları, Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan restoranları, günün yorgunluğunu atacak mekânları ve çocuklar için oluşturulacak eğlenceli oyun alanları ile dışarı çıkma ve alışveriş merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak değişen yaşam biçimleri ve ihtiyaçlarına yanıt verecek.

Palladium Cadde Küçükyalı ticari ünitelerimize çok yoğun bir ilgi var. Bu sebeple satışını öne çekerek 1. fazının satışlarına çıkma kararı aldık. Özellikle cadde mağazacılığına duyulan ihtiyaç buranın önemini artırdı.”

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