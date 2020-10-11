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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Pamuk alım fiyatları belirlensin’ çağrısı
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    11.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Pamuk alım fiyatları belirlensin’ çağrısı

    Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, pamuk alım fiyatının bir an önce ilan edilmesinin çiftçinin önünü görebilmesi için zorunlu olduğunu belirtti.

    ‘Pamuk alım fiyatları belirlensin’ çağrısı

    Demirtaş, pamuk üreticilerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatların düşeceği endişesiyle elindeki ürünü 4.5 ila 5.5 liradan satmaya başladığını söyledi. Bu yıl dünya pamuk üretiminde azalma olduğuna dikkati çeken Demirtaş, bu durumda fiyatların geçen yılın üzerinde seyretmesi ve gelecek aylarda yükselişin devam etmesinin beklendiğini kaydederek, şunları söyledi:

    “Eğer çiftçi, pamuk fiyatlarının geçen yıl olduğu gibi düşeceği kanaatine kapılır ve elindeki pamuğu panik halinde satarsa, bu durum fiyatların hızla düşmesine yol açacak. Bu yıl serbest piyasada 5.5 lira civarında işlem gören pamuk, dün borsada 6 liranın üzerinde işlem gördü. Bu, girdi fiyatlarındaki döviz bağlantılı yükseliş göz önüne alındığında hala düşük. Pamuk prim fiyatlarında bu yıl artış da olmadığı için çiftçi, ilan edilecek alım fiyatının piyasada oluşan bu fiyatın az da olsa üzerinde olmasını bekliyor.”

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