Panasonic Türkiye’deki istihdamını %30 artırdı

Panasonic’in Türkiye’deki bayilerinin katılımıyla Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen toplantısında konuşan Kumazawa, Türkiye’nin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Şirketimizin VİKO markasına yaptığı yatırımın ardından geçen yaklaşık 6 yıllık süreçte, Türkiye’deki üretimlerimizi daha da artırmaya yönelik olarak aldığımız aksiyonlar ve yatırımlar bunun en açık göstergesidir. Bu doğrultuda, ekonominin çalkantılı olduğu dönemlerde dahi, makine parkurlarımızdan Ar-Ge’ye, teknolojik dönüşümden markalaşmaya kadar pek çok alanda yeni yatırımlar gerçekleştirmiş, şirketimizin sağladığı istihdamda ise yüzde 30’luk bir artış sağlamış bulunuyoruz.”