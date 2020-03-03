03.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Panasonic Türkiye’deki istihdamını %30 artırdı
Panasonic Life Solutions Türkiye Başkanı Tatsuya Kumazawa, “Panasonic için Türkiye, oldukça büyük ve stratejik bir öneme sahip” dedi.
Panasonic’in Türkiye’deki bayilerinin katılımıyla Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen toplantısında konuşan Kumazawa, Türkiye’nin önemini vurgulayarak şunları söyledi:
“Şirketimizin VİKO markasına yaptığı yatırımın ardından geçen yaklaşık 6 yıllık süreçte, Türkiye’deki üretimlerimizi daha da artırmaya yönelik olarak aldığımız aksiyonlar ve yatırımlar bunun en açık göstergesidir. Bu doğrultuda, ekonominin çalkantılı olduğu dönemlerde dahi, makine parkurlarımızdan Ar-Ge’ye, teknolojik dönüşümden markalaşmaya kadar pek çok alanda yeni yatırımlar gerçekleştirmiş, şirketimizin sağladığı istihdamda ise yüzde 30’luk bir artış sağlamış bulunuyoruz.”