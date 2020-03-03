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    HaberlerEkonomi Haberleri Panasonic Türkiye’deki istihdamını %30 artırdı
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    03.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Panasonic Türkiye’deki istihdamını %30 artırdı

    Panasonic Life Solutions Türkiye Başkanı Tatsuya Kumazawa, “Panasonic için Türkiye, oldukça büyük ve stratejik bir öneme sahip” dedi.

    Panasonic Türkiye’deki istihdamını %30 artırdı

    Panasonic’in Türkiye’deki bayilerinin katılımıyla Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen toplantısında konuşan Kumazawa, Türkiye’nin önemini vurgulayarak şunları söyledi:
    “Şirketimizin VİKO markasına yaptığı yatırımın ardından geçen yaklaşık 6 yıllık süreçte, Türkiye’deki üretimlerimizi daha da artırmaya yönelik olarak aldığımız aksiyonlar ve yatırımlar bunun en açık göstergesidir. Bu doğrultuda, ekonominin çalkantılı olduğu dönemlerde dahi, makine parkurlarımızdan Ar-Ge’ye, teknolojik dönüşümden markalaşmaya kadar pek çok alanda yeni yatırımlar gerçekleştirmiş, şirketimizin sağladığı istihdamda ise yüzde 30’luk bir artış sağlamış bulunuyoruz.”

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