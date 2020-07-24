24.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
PanasonIc’E ‘KOVID-19 Güvenli Üretim’ belgesi
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) belirlediği enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzunda belirlenen şartları yerine getiren Panasonic Life Solutions Türkiye, TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.
Panasonic Life Solutions Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu, “Salgının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için tesislerimizde birçok tedbiri hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda aldığımız bu önlemler kapsamında, hijyen tedbirlerinden çalışma alanlarının sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenmesine, yemek salonundan servis araçlarına kadar birçok alanda salgına karşı tedbir alarak uygunluk sağlamak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.
İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.