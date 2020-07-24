PanasonIc’E ‘KOVID-19 Güvenli Üretim’ belgesi

Panasonic Life Solutions Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu, “Salgının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için tesislerimizde birçok tedbiri hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda aldığımız bu önlemler kapsamında, hijyen tedbirlerinden çalışma alanlarının sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenmesine, yemek salonundan servis araçlarına kadar birçok alanda salgına karşı tedbir alarak uygunluk sağlamak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.