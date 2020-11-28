Pandemi icatları tam gaz

Dünyada pandemiyle mücadele sürerken Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında da halen Kovid-19’a yönelik önlemlerin ağırlığı görülüyor. İTÜ Arı Teknokent’in düzenlediği önemli girişimcilik etkinliklerinden olan Big Bang Start-up Challenge’ta da yarı finalistler belli oldu. Bu yıl girişimcilerin icatlarında pandemiyle mücadele öne çıktı.

Yarı finalist girişimlerden Ecrel otomatik şeffaf eldiven giydirme makinesi geliştirdi. İcat, düşük enerji tüketimiyle temassız eldiven kullanımını sağlıyor.

Eldiven makinesi

Ecrel Kurucusu Ömer Ecir, elektrik, elektronik mühendisi. Yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Ecir, “Pandemi döneminde kullanımı artan şeffaf eldivenlerin kolay, hızlı ve hijyenik kullanımını sağlayan bir ürün geliştirdik. Pandemi hayatımızda her şeyi değiştirdi. Her şey uzaktan ve temassız olmaya başladı. Eldiven de hayatımızın bir parçası oldu. Bu ihtiyaçtan hareketle bu makineyi geliştirdik. Özellikle alışverişlerde kullanımını hedefliyoruz” dedi.

Market, pastane ve alışveriş amaçlı gidilen her yerde artık hem çalışanların hem de bizden sonra gelecek insanların sağlığını düşünmemiz gerektiğini dile getiren Ecir, şunları anlattı:

“Bu süreçte önceleri ekmek reyonlarında kullan-at poşet eldivenleri daha sık görmeye başladık. Fakat ne yazık ki bu eldivenler kutu, leğen, poşet içerisinde dış görünüşü elimizi uzatmaya çekineceğimiz şekilde bulunuyor. Bir adet eldiven alabilmek için diğer eldivenlere temas ediliyor ve eğer kullanıcı taşıyıcı ise temiz eldivenlere virüs, bakteri bulaşabiliyor. Ayrıca virüs bulaşma riskini azaltan dezenfektanlar da birer kimyasal. Bu da egzamaya neden olabilir. Bu süreçleri düşünerek alışverişlerde tek kullanımlık eldiven kullanımını daha kolay ve temassız hale getirmek istedik.”

Otomatik temassız ateş ölçer cihaz icat etti

Evana kurucusu Muhammed Topkaya ise temassız ateş ölçer geliştirdi. İTÜ makine mühendisliği mezunu Topkaya, girişimcilik serüvenine iki yıl önce TÜBİTAK BİGG tarafından desteklenen akıllı radyatör vanası projesiyle başladı. Kovid-19 sürecinde kullanılması için de ‘otomatik temassız ateş ölçer’ cihazını üretti.

Topkaya, pandeminin ilk zamanlarında özellikle toplu alanlarda ateş ölçme işleminin çok yavaş ve verimsiz olduğuna dikkat çekerek, “Mevcutta kullanılan ateş ölçer ve termal kameralar yerine istihdama ihtiyaç duyulmadan ve hızlı bir şekilde ateş ölçmeye yarayan otomatik ateş ölçer cihazı geliştirme kararı aldık. AVM, hastane ve fabrikalardan gelen yoğun talep üzerine ürünümüzü iyice geliştirdik ve günlük haftalık raporlama yapabilen 0.5 saniye ölçme süresi olan ateş ölçer cihazımızı son haline getirdik” bilgisini verdi.

Topkaya’nın ileride ısı ve sıcaklık alanında medikal, sanayi ve son kullanıcının kullanacağı tarzda yeni ürünler geliştirme ve üretme projeleri de bulunuyor.

Yarı finale kalan diğer girişimler

İTÜ Arı Teknokent Big Bang’de yarı finale kalan diğer girişimler ise şöyle: “Dünyadaki tüm dijital billboard’lara bağlantı kuran Airsgreen. Biyoyakıt üretimi yapan Algae Biodiesel. Çocuklara arkeolojik kazı setleri sunan Arkerobox.

Geri dönüşüm toplama ağına destek veren Atık Nakit. Yeni nesil yetenek yarışması Bestup. Yeni annelerin otomatik aşı takibi yapmasını sağlayan BilyON. Siber güvenlik çözümü blocco360. Elektrikli bisiklet çözümü Byqee. Taklit ürünleri haber veren CounterFake. Muslukta su tasarrufu çözümü Delifer Enerji.

Göz muayene sistemi EyeCheckup. Çiftçilere ücretsiz destek veren Farmer Expert. Elektrikli scooter çözümü Hergele. Online takı hizmeti Takı Kolay. Ev kiralamayı kolaylaştıran Missafir. Sporcu keşfeden uygulama Sportiwa.