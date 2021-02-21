Pandemi mağduru KOBİ’lere ‘Japon’ destekli danışmanlık

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları işbirliği içinde yürütülen, ‘Kovid - 19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi’ kapsamında, kovid salgını gibi belirsizliklere karşı dayanıklılıklarının artırılması için işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi amaçlanıyor. Japonya hükümeti tarafından finanse edilen projede, Türk uzmanlar eğitimci olarak yer alacak.

Gıda sektöründeki KOBİ’lere yönelik eğitimlerle, stratejik planlama yapılmasının öğretilmesi, KOBİ’lerin tahsilat becerisinin artırılması amaçlanıyor. Gıda KOBİ’lerinin ayrıca, gıda sektöründe gerçekleşmesi muhtemel değişimler hakkında bilgi sahibi olması, bu sayede farklı senaryolarda uzun dönemli esnek stratejik planlama yapabilmesi de hedefler arasında yer alıyor.



Dayanıklılık eğitimi



Ücretsiz tekstil eğitimlerinde ise KOBİ’ler, global şirketler ile entegre iş yapabilme konusunda bilgi alacak, krizler karşısında işletmelerini hukuksal ve muhasebe olarak nasıl dayanıklı hale getirebilecekleri hakkında bilgi sahibi olacak. Makine sektörü ise otomotiv özelinde gerçekleşmesi muhtemel değişimler hakkında bilgilendirilecek. Bu eğitim kapsamında katılımcı KOBİ’lerin, işletmede kuracakları iletişim odaklı yönetim stratejileri ile muhasebe ve mali işler departmanlarınca üretilen mali kayıtların analiz edilmesi, proje fizibilitelerinde kullanılabilecek bir veriye dönüştürülmesi, şirket kararlarında mantıksal süreçleri çalıştırarak sürdürülebilir bir iş modeline sahip olması amaçlanıyor. Makine ürünlerine yönelik pazarlama eğitimi ile de pazarlamada güncel yaklaşımların KOBİ’ler tarafından öğrenilmesi, işletmelerin Kovid-19 sonrası dönemde kullanacakları iletişim ile problem çözümü ve yeni yaklaşımların makine sektörlerinde uygulanabilir alanlarının öğrenilmesi hedefleniyor.