'Pandemide ayrıştık bu başarı sürecek'

Kovid-19 salgınının neden olduğu küresel kriz ile 2020’de hemen her sektör zorlu koşullardan geçti. Önemli kayıplardan birini ise havacılık sektörü yaşadı. Sektör paydaşlarının 2021 hedefi ise, pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı öncesi rakamlarına dönüş olacak. Dünyanın en başarılı havayolu şirketleri arasında olan Türk Hava Yolları, pandemi sürecinde kriz yönetme başarısı ile ayrışan havayollarından biri olurken, kriz sonrası dönem için yaptığı yatırımlarla da sektördeki başarılı konumunu güçlendirecek. Bayrak taşıyıcı marka Türk Hava Yolları, misafirlerinin seyahat sağlığı ve güvenliğini ön planda tuttuğu pandemi sürecinin her aşamasında, ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakın temas içerisinde oldu. Dijital dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağlanarak seyahatin her aşamasında teması azaltan ve işlemleri kolaylaştıran uygulamalar hayata geçiren THY, 2020 yılının ikinci yarısı itibarıyla yeniden başlayan uçuşlarda misafirlerine sunduğu güvenli seyahat standartları ile uluslararası gökyüzünde en çok yer alan şirketlerden biri oldu.



‘Ailemize sarıldık’



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları söyledi: “Dünyadaki büyük milli bayrak taşıyıcılar, devletlerinden yardım paketi alırken, ayrıca çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkartmak suretiyle tasarruf etmeye çalıştılar. Biz Türk Hava Yolları olarak bunlardan daha farklı bir biçimde ayrıştık. Hiç kimseyi işten çıkarmadan, arkada bırakmadan bu süreci; markamıza, şirketimize, bayrağımıza, birbirimize ve ailemize dört elle sarılarak bu süreçten kuvvetlenerek çıkmak ve fırsatları değerlendirmek anlamında ileriye doğru adımlar atarak çıktık.”



‘Hızlı uyum sağladık’



Bu dönemde yeni adımlar atmayı da ihmal etmediklerine dikkat çeken Aycı, gelişmelere çok hızlı uyum gösterdiklerini dile getirdi. Aycı, Bu süreç içerisinde uçakların çoğunu yere indirmek zorunda kaldıklarını belirten İlker Aycı, “Yere indirdiğimiz yolcu uçaklarımızın bir kısmını hemen kargo uçağına çevirdik ve kargo taşımacılığına ağırlık vererek krizi fırsata çevirerek kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldik. Aynı zamanda da yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında öncü olduk ve başlatan olduk. Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarında da devletimizin ve ülkemizin emrinde olduk Bu zor günlerde, dünyada da en çok uçan 5. şirketi olmayı başardık. Amerika’daki ‘beş yıldızlı global hava yolu’ olarak seçilme ve ’Avrupa’nın en iyi kargo şirketi’ ödülünü aldık. Bu zor ve sıkıntılı yılı da Türk Hava Yolları yine başarıyla kapatmayı başardı” dedi.



‘THY, En çok tasarruf sağlayan şirket oldu’



İlker Aycı, Turkish Cargo’nun aynı zamanda dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyarak, önemli bir görev almaya devam ettiğini vurguladı. Aycı, “Avrupa’da en çok giderlerini kısan ve en fazla tasarruf sağlayan şirket olmayı da başardık. Giderlerimizi yüzde 53 kısarak bu anlamda Avrupa’daki lider şirket olduk. Üçüncü çeyrek sonu bilançolarımız açıklandığında; Avrupalı taşıyıcılar, Türk Hava Yolları’ndan 10 kat daha fazla zarar ettiler. Türkiye’ye hizmet ihracatında en önemli döviz getirici şirket olarak 1 numarayı alan Türk Hava Yolları ailesi, sorumluluğunu bu alanda da yerine getirmeye devam ediyor. Tüm şirketleriyle 65 bin istihdamla birlikte Türk Hava Yolları, Türkiye’nin 5 büyük istihdam şirketinden de biri haline geldi. Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk 3 şirketten birisi Türk Hava Yolları Kargo’dur” değerlendirmesini yaptı.