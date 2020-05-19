Pandeminin Anadolu’ya etkisi daha az oldu

Kovid-19 pandemisi nedeniyle küresel ekonominin Büyük Buhran’dan sonraki en büyük daralmayla karşı karşıya olduğunu, dünya büyük bir değişimin eşiğindeyken riskler kadar fırsatlar da olduğunu ifade eden Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Sanayi önemini yitirmemeli. Bu süreçte sağlık ve lojistik sektörleri öne çıktı ama sektörlerin birbiriyle bağlantısını görmek gerekir” dedi.



‘İki hayat var’



Kale Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Dr. İbrahim Bodur’un, vefatının dördüncü yılında bir dizi programla anılmasına ilişkin bilgi vermek üzere basınla bir sohbet toplantısı düzenleyen Zeynep Bodur Okyay, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İbrahim Bodur’un yerel kalkınmaya önem verdiği hatırlatılarak Kovid-19 sürecinde de yerelin öne çıktığının hatırlatılması üzerine Zeynep Bodur Okyay şöyle konuştu:



“Enerji ve hızlı internet gibi altyapı eksiklikleri tamamlandı. Ancak nitelikli insan kaynağını metropollerden uzakta çalıştırmak zor. Ancak bu süreç bir fırsat olabilir.”



Kovid-19’un bütün iş kollarını etkilediğini, Kale Grubu’nda da özellikle inşaat malzemeleri ile ilgili üretimde yüzde 35’e varan bir gerileme olduğunu anlatan Zeynep Bodur Okyay, “Türkiye’de iki hayat var: Metropoller ve Anadolu. Anadolu’da işler devam etti, metropoller kadar etkilenmedi” dedi. Kendilerinin bu süreçte “Önce sağlık” dediklerini, tesislerinin olduğu beldeler ve bayileriyle güçlü bir iletişim ağı kurduklarını, grup çalışanlarının sağlıklarını gün be gün takip ettiklerini anlattı.



Kale’ye endüstri 4.0



Kale Grubu’nun iki yıl önce başlattığı dijitalleşme çalışmalarını bu süreçte hızlandırdıklarını belirten Zeynep Bodur Okyay, bu çalışmaların hem satış hem de üretim alanında yürütüldüğünü anlattı. Okyay, “Dijital ikiz çalışmalarımız önümüzdeki ay devreye girecek. Üretimde robot ve tam otomasyonu ölçeklendiriyoruz” diye konuştu.



İbrahim Bodur anılıyor

Kale Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Dr. İbrahim Bodur, vefatının dördüncü yılında bir dizi programla anılıyor. Bodur’un hatırasını yad etmek ve vefatının dördüncü yılında anmak için online olarak bir dizi program düzenleniyor. Kale Grubu tarafından programın çerçevesi, İbrahim Bodur’un kişiliğiyle özdeşleşmiş ve dünden bugüne köprü kuran değerlerinden “öngörü, cesaret, mücadele, yenilikçilik ve güven” kavramları üzerinden oluşturuldu. Kale Grubu tarafından üç yıldır düzenlenen kendi alanında önde gelen isimlerin ağırlandığı KaleTalks sohbet serisi, anma programı kapsamında bu beş değer etrafında kurgulanarak gerçekleştirildi. Tüm webinarlar Kale Grubu’nun Youtube hesabı ile Facebook ve Twitter sayfalarından canlı olarak yayınlanacak.