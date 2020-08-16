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    HaberlerEkonomi Haberleri Pandeminin etkisini yenilikle aşıyorlar
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    16.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Pandeminin etkisini yenilikle aşıyorlar

    Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) UPS Vakfı iş birliğiyle hazırlanan “Kovid-19/İşletmelerin Toparlanma Süreci” başlıklı rapora göre, toparlanma sürecinde olan işletmelerin yüzde 67’si yeni ürün ve hizmet geliştirmeye odaklandı.

    Pandeminin etkisini yenilikle aşıyorlar

    Doğru zamanda, doğru karar alanların krizi daha hızlı atlattıkları ve daha güçlü toparlanma sağladığının belirtildiği raporda, işletmelerin yaklaşık yüzde 60’ının bu yönde bir irade ortaya koyduğu da tespit edildi. Kriz döneminde bu işletmelerin yüzde 70’i geçici alternatif çalışma düzeni kurarken, yüzde 67’si harcamalarını azalttı ve yüzde 41’i de Ar-Ge faaliyetlerine yönelmeyi tercih etti.

    Toparlanma sürecinde olan işletmelerin yüzde 67’si yeni ürün ve hizmet geliştirdi.

     

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