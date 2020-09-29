Pandemiye karşı dijital zeka

Milliyet’in sorularını yanıtlayan Çelebi, pandemi sürecinde dijital kanallara olan talebin normal zamanlara göre kat be kat arttığına dikkat çekerek, “Güçlü teknolojik alt yapımız, dijital ürün ve hizmetlerimizle yoğun talebi fırsata çevirmeyi bildik. Bu zorlu dönemde dijital olarak da müşterilerimizin daima yanında olduk” açıklamasını yaptı.

Dijital kanallar

Şubede yapılan bireysel bankacılık işlemlerinin önemli kısmını dijital kanallara taşıdıklarını söyleyen Çelebi şunları kaydetti:

“Kredi kullanımının yüzde 40’ını VakıfBank Mobil’den gerçekleştirdik. Kasko, Seyahat Sağlık, Konut Sigortası, Ferdi Kaza ve Yıllık Hayat gibi sigorta işlemlerinin yine şubelere uğramadan satın alınmasını sağladık. Bu kapsamda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, DASK ve Trafik Sigortasının da VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı üzerinden satışı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca dijital kanallarımız üzerinden açılabilecek mevduat ürün sayımızı artırdık. Vadeli hesaplar ile ilgili neredeyse tüm işlemlerin online yapılabilmesini sağladık. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın beklentilerine hızlı ve yenilikçi çözümler getirdik.”

Cep’teki cüzdan

En hızlı benimsenen yenilikçi mobil hizmetlerden birinin de VakıfBank Mobil aracılığıyla telefonla QR kodlu ödeme olduğunu anlatan Çelebi, “Kredi kartının VakıfBank Mobil’e bir kez tanıtılması yeterli oluyor. VakıfBank olarak 2018’de NFC (Yakın Alan Okuma) teknolojisiyle başlattığımız ve QR teknolojisiyle kapsamını genişlettiğimiz bu uygulamada bir ilki daha gerçekleştirdik ve sektöre öncü olduk. Kredi kartını cep telefonundaki cüzdana tanımlayarak Mobil Temassız Ödeme hizmetini kullananların sayısı 100 bini geçti.”

Birikime yönelim

Pandemi sürecinin, herkese birikim yapmanın önemini bir kez daha hatırlattığına dikkat çeken Çelebi, şunları söyledi:

“Aileler, çocuklarının geleceği için birikim yapmayı daha da dikkate alır hale geldi. VakıfBank olarak sahanın sesine kulak vermeyi çok önemsiyoruz. Müşterilerimizin birikim alışkanlıkları ve getiri beklenti sürelerini dikkate alarak hem vadeli gibi kazandıran hem de ihtiyaç anında çekilebilen mevduat ürünlerimizi çeşitlendirdik. Bu anlayışla ARI Hesabı’nın yanına 18-35 yaş arasındaki gençleri kapsayan Genç ARI’yı, 18 yaş altındakilerin de birikim yapmalarını sağlayan Yıldız ARI’yı geliştirdik. Ayrıca Birikimli Mevduat Hesabı ile de ürün yelpazemizi genişlettik.”

Temassız kredi

Pandemi sürecinde pek çok bireysel bankacılık ürünlerinin ön plana çıktığını belirten Lütfü Çelebi şu bilgileri paylaştı:

“En önemli ürünlerimizden biri müşterilerimize esnek şartlarda dijital kanallar üzerinden kredi kullanımını sağlayan SKY limit oldu. Bu ürünle kişiye özel, yüksek tutarlı tek bir kredi limiti tanımlıyoruz. Gelir düzeyi yüksek, geniş SKY Limit müşteri portföyümüz, ilave onay alma sürecine ihtiyaç olmadan limitlerini kendileri yönetiyor.

Bu dönemde müşterilerimizin konut kredisi ihtiyaçlarını şubeye gelmeden en az temasla karşılamalarını sağlamak için SKY Konut Kredisi Kampanyamızı da hayata geçirdik.”