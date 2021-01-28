Pandemiye rağmen 1 milyon Ukraynalı turist Türkiye'ye geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sybiha ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ukrayna ile turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, sanayi ve ticaret gibi alanlarda çok yönlü işbirliği sağlanması konuları görüşüldü.

Sybiha, dost bir ülkeyi temsil etmenin ve güzel bir kent olan Kayseri'ye gelmenin kendisini oldukça mutlu ettiğini vurguladı. Kayseri ile ilişkilerinin daha çok geliştirilebileceğine dikkati çeken Sybiha, şunları kaydetti:

"Gördüğüm şeyleri dikkate alarak diyebilirim ki Ukrayna-Türkiye ilişkileri bağlamında, Kayseri ve Ukrayna arasındaki iş birliğinin potansiyeli tam olarak yansıtılmadı, gerçekleştirilmedi. Bu yüzden işin özüne gelerek size bir teklifte bulunmak istiyorum. Ukrayna’da bir kardeş şehir seçerseniz eminim ki bu kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde ilişki ve iş birliğimizi daha da geliştirebiliriz. Ayrıca güçlü ilinizin potansiyelini gördükten sonra hem Kayseri’yi hem de Kapadokya’yı kapsayacak şekilde bir fahri konsolosluk açmayı düşünmeye başladık. Bu bağlamda özellikle bu konu ile ilgili bir öneriniz olursa çok memnun oluruz. Ukrayna ile Kayseri arasında doğrudan uçak seferleri de söz konusu olduğu için bizim vatandaşlarımızla ilgili de görüşülmesi gereken konular olabilir. Bu yüzden çok isabetli olur diye düşünüyorum."

Türkiye'ye ülkelerinden önemli sayıda turist geldiğini aktaran Sybiha, "Şunu da hatırlatmak istiyorum ki 2019 yılındaki kaydettiğimiz sonuçlara bakacak olursak 2019 yılında Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 1,5 milyon civarındaydı. 2020 yılında pandemiye rağmen Türkiye’ye Ukrayna’dan gelen turist sayısı yine de yaklaşık 1 milyonu bulmuştur. O yüzden turizm açısından bakacak olursak hem Türkiye hem Kayseri, Ukraynalı turistler tarafından en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kültür, gastronomi, turizm ve özelde kayak turizmi bakımından ilişkilerin daha iyi noktalara taşınması noktasında çalışma yaptıklarını belirtti. Ukrayna ile ilişkilerin üst düzeyde olduğuna işaret eden Büyükkılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Ukrayna sadece kendi bünyesindeki potansiyeli Kayseri'mize taşıyan anlayıştan öte Rusya’dan gelen misafirlerimizi de charter seferleri ile şehrimize taşıma konusunda bizlere büyük destek veriyor. İnşallah bu ilişkilerimizi biz daha da geliştireceğiz. Ülkeler bazında zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve sizin değerli Cumhurbaşkanınız ile ilişkilerimiz üst düzeydedir. Bundan da ilham alarak tabii ki kültür, gastronomi, turizm ve özelde kayak turizmi bakımından ilişkilerimizi daha iyi yerlere taşıma noktasında çalışmalarımızı yapıp, daha sonraki süreçte de Erciyes Dağı'mızda, Yüksek İrtifa Merkezi dediğimiz özellikle futbol alanındaki kamp merkezimizin de Ukrayna ile olan ilişkilerimiz açısından büyük faydası olacağını da buradan paylaşmak isterim."