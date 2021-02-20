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20.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Pandemiye rağmen büyüyen ülke Türkiye’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, pandemiye rağmen büyüyen tek ekonominin Türkiye olduğunu söyledi

‘Pandemiye rağmen büyüyen ülke Türkiye’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut CNN Türk canlı yayınına katıldı.

Bulut salgın döneminde ekonomik verilere ilişkin, “Ülkelerinin ekonomik göstergelerine baktığınız zaman, Türkiye’nin büyümesine baktığınız zaman, 2018 - 2020 arasındaki dönemde pandemi riski ile kıyasladığınızda pandemik riske göre reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye” dedi.

Merkez Bankası’nın 140 milyar dolar rezerv sattığı iddiaları için Bulut, “Türkiye 140 milyar dolar rezerv sattı diyenler, rezervin ne olduğunu bilmeyenler. Rezervin her zaman brüt olanına bakılır bütün dünya piyasalarında” diye konuştu. Yiğit Bulut bazı çevrelerin manipülasyon yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Fırsatçılık var

Dolardaki düşüşe rağmen gıda fiyatlarının yüksek olmasına da değinen Yiğit Bulut tüketicilere çağrıda bulunarak şunları söyledi:
“Ciddi anlamda bir fırsatçılık var. Müdahale ettiğiniz zaman da şunu söylüyorlar: ‘Hani serbest piyasa ekonomisi idi, siz niye müdahale ediyorsunuz.’ Ben şunu söylemek istiyorum: Bakın her şeyi devlet yapamaz. Vatandaş tüketim gücünü kullanması gerekiyor. Tüketimi kestiğiniz anda sizin gücünüz karşınızdakini eğitmeye yeter.”

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