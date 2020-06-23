Parafin Nedir, Nerede Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Petrol ile elde edilen Parafin, kullanım açısından oldukça geniş bir alanda değerlendirilen bir mum çeşididir. Kokusuz şekilde üretimi gerçekleştirilen parafin, özellikle katı ve sıvı olarak bazı yiyeceklerin saklanması noktasında oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Aynı zamanda elektriği yalıtma konusunda da çok fazla değerlendirilen Parafin, çok uzun yıllardan günümüze kadar ulaşmış ve hala kullanılan bir maddedir.



Parafin Özellikleri



Parafin petrolden elde edilen kokusuz olan bir mum çeşidi olarak öne çıkmaktadır. Diğer bir değişle petrolün yan ürün olarak da dile getirmek mümkün. Ham petrol rafinasyonu üzerinden yan ürün şeklinde elde edilmektedir. Parafin mumu %20 kadar yağ ihtiva etmektedir. Kullanılacak alana ve bazı durumlara bağlı olarak yağ miktarı %3’e kadar düşebilmektedir. Özellikle etkin saflaştırma ile beraber renk, koku ve tat konusunda iyileştirme üzerinden de daha etkin kullanım olanağı tanır.



Ham Parafin mum erime noktası 37 ila 48 santigrat derece arasında değişkenlik göstermektedir. Rafine edilmiş olan Parafin mumu ise 48 ve 66 santigrat derece arasında erir. İkinci Dünya Savaşı döneminde kömür üzerinden de elde edilen Parafin mumu, değişik amaçlar doğrultusunda kullanılmaktaydı. Ancak günümüzde daha etkili kullanım imkanı sağladığı için petrolden elde ediliyor.



Parafin Hangi Alanlarda Kullanılır?



Sunduğu ayrıcalıklar ve olanaklar ile beraber Parafin gündelik yaşamda Özellikle çok fazla değerlendirilmektedir. Aynı zamanda pek çok değişik sektör için hammadde olarak öne çıkan bir mum şeklinde değerlendirmek mümkün.



- Katı ve sıvı yiyeceklerin korunması için karton ya da kağıt yapımı,

- Farklı sanayi dallarında,

- Kimyevi alanda,

- Elektriğin yalıtılması,

- Tekstil,

- Kozmetik Sanayi,

- Eczacılık,

- Patlayıcı madde,

- Plastik,

- Elektrik malzeme imalatı,

- Mum imalatı,



Bu gibi birçok farklı alanda yoğun şekilde kullanılan bir madde olarak Parafin öne çıkmaktadır.