ParamKredi’den Aegon Emeklilik’le işbirliği

ParamKredi, böylece müşterilerini, içinde birçok teminatı barındıran “Kredi Hayat Sigortası” ürünü ile kredilerini ödeyememe riskine karşılık güvence altına alıyor.

ParamKredi’ye olan ilginin her geçen gün arttığını beliren Turk Finansman Genel Müdürü Gökhan Ertürk, “Aegon Emeklilik ve Hayat ile yapmış olduğumuz işbirliğiyle ParamKredi’yi kullanan müşterilerimize sigorta alanında da hizmet verme olanağına kavuşuyoruz. Bu sayede müşterimizin olası ödeyememe durumlarında da poliçesinin kapsadığı teminatlar çerçevesinde kredilerini güvence altına almış oluyoruz” dedi.

‘Önceliğimiz dijital’

Aegon Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Uğur Tozşekerli de ParamKredi ile gerçekleştirdikleri anlaşma ile dijital dünyada faaliyet göstermeyi önceliklerine koymuş iki şirket olarak, geleceğin hizmetini şimdiden müşterilerimize sunduklarını dile getirdi. Tozşekerli, “Aegon olarak sektörde her zaman yenilik arayan, gelişime açık, dinamik ve çevik bir kurum vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu iş birliği, yıllardır yatırım yaptığımız dijital platformlarımızın gücüne güç katacak. Aynı zamanda tüketici finansmanında da bizim için ilk iş birliği” dedi.