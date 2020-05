Parayı Kim Buldu? Para İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir? Paranın Tarihçesi

Paranın bulunması önemli bir olaya tekabül etmektedir. Bu yüzden paranın bulunması insanlık açısından da en önemli olaylardan biri olmuştur.



Parayı Kim Buldu?



Parayı ilk olarak Anadolu'da yaşamış kavimlerden biri olan Lidyalılar bulmuştur. Lidya kralı Alyattes tarafından ilk olarak paralar bastırıldı. Bu şekilde üretilmiş olan ilk madeni paralar ticarette kullanılmaya başlandı.



Para İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?



Para ilk olarak M.Ö 7. yüzyılda icat edilmiştir. Lidyalılar daha öncesinde alışveriş yaparken takas sistemini kullanıyordu. Takas ile birbirlerine mal alıp veriyorlardı. Daha sonra Lidya kralı tarafından madeni paraların basım emri verildi. Tarihte üretilen ilk madeni paralar gümüşten oluşan bir sikkeydi. Bu sikkeler birbirine eşit olacak şekilde üretilmişti. Aynı zamanda altın ile de bu madeni paralar basılmıştı. M.Ö Çin'de bıçak ve maya gibi ürünler ticarette takas karşılığı kullanılıyordu. Hal böyle olunca Lidyalılar da ticarette kullanılabilecek olan parayı icat etmiş oldu.



Paranın Tarihçesi



Parayı bulan Lidyalılar daha önceki çağlarda Çinlilerin takas esnasında kullanmış olduğu bıçak ve demir gibi eşyalardan esinlenerek üretmiş oldu. İlk üretilen paralar madeni paralardan oluşuyordu. Bütün üretilen madeni paraların hepsi aynı boyutta üretilmiş oldu. Bu üretilen madeni paraların üzerinde farklı simgeler yer alıyordu. Lidya kralının emri ile basılan bu madeni paralar tarihteki ilk paralar olarak kabul ediliyor. Lidyalılar üretmiş oldukları bu para sayesinde kısa süre içerisinde çevresinde önemli bir güç haline gelmeyi başardı. Halkın refah seviyesi artarak devam etti.



Para bu şekilde ilk kez insanlık tarihi açısından önemli bir olaya tekabül etti. Artık ticarette takas devri bitmişti. Paranın bulunması ile birlikte Anadolu'dan önce Akdeniz medeniyetlerine oradan da kısa sürede Dünya'nın her bir yerine yayılmış oldu. Böylelikle her devlet kendi parasını bastırmış oldu. Anadolu'da kurulan her uygarlık ve krallık da kendi resmini olduğu paraları bastırdı.