Patateste ‘tatlı’ kazanç

Anavatanı Güney Amerika olan ‘tatlı patates’e yerli üreticinin ilgisi artıyor. Kırmızı, mor, beyaz renkleri bulunan tatlı patates son dönemde market reyonlarında görülmeye başlandı. Bu ürünlerin kilogram fiyatı 8 liradan başlayıp 20 liraya kadar çıkıyor. Ortalama 120 günde yetişen ürün, sıcak olan coğrafi bölgeye uyum sağlayabiliyor. İnce ve hassas bir kabuğu olan tatlı patates hasat sonrası iyileşmesi amacıyla 1-3 hafta arasında ‘kürleme’ dönemine bırakılıyor. Türkiye’de üretimi az olan tatlı patatesin büyük kısmı ithal ediliyor. Dünyada tatlı patatesin yıllık 100 milyon tonun üzerinde üretildiği tahmin ediliyor.



Ürünün veriminin iyi olduğunu belirten üreticiler, çok fazla bilinmediği için ürünü pazarlamada sorun yaşayabileceklerini dile getiriyor. Öte yandan, yerli üreticiler ürünlerini Türkiye’nin birçok yerine göndermek için ulusal zincir marketlerle de görüşmeler yapıyor.



Üreticiye dağıtılacak



Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Datça’da 8 dekarlık alanda yetiştirilen tatlı patatesin yeni bir kazanç kapısı haline geldiğini söyledi.

Saylak, “Tarla sarmaşığı olarak da adlandırılan bu ürün Muğla bölgesinde değişik renklerde dört çeşit olarak yetiştiriliyor. Ürün 1000-1500 rakımda dahi yetişebiliyor. Normal patatesten 2-3 kat daha verimli. Datça başta olmak üzere Milas, Kavaklıdere ve Marmaris’te üreticilerin yoğun ilgisi sonucunda 30-40 dekar alanda üretim alanı genişliyor” diye konuştu.



Saylak, 2021 yılında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak 10 bin adet tarla sarmaşığını üreticilere ücretsiz dağıtmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Muğla Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, tatlı patatesin toprağı sevdiğini söyledi. Milas’ta geçen haftalarda hasat yapıldığını belirten Atıcı, “Çiftçileri de hasada ürünü görmeleri için götürdük. Bu ürünü ekmek isteyen bir çiftçi grubu var. Ama yerelde ürün pek tanınmıyor. Pazarlamada sorun olabilir

mi diye düşünüyoruz. Üretimde bir sorun yok. İklim olarak uygun” diye konuştu.



Zincir marketlere ürün gönderecek



Muğlalı üretici Hüseyin Harıpçı, üç dönüm alanda tatlı patates ürettiklerini belirtti. Üretimin iyi gittiğini söyleyen Harıpçı, “Geçen yıl ürün vermek için Migros ile görüşmüştük. Onlarla tekrar görüşeceğiz. Mor, kırmızı, beyaz renkte tatlı patatesler var. Çok fazla maliyetli bir ürün değil, su verseniz yetiyor. Bu yıl 150 ton üretim hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



8 - 20 TL arası kilo fiyatı var



Tropik Türk şirketinin sahibi Ali Umut Deniz, tatlı patateste dikkat edilmesi gereken iki husus olduğuna dikkat çekerek, “Kimyasal gübreden uzak durulmalı ve zamanından önce söküm yapılmamalı. Ayrıca sulamasının da iyi yapılması gerekiyor. Güzel kazancı olan bir ürün” dedi.



Antalya’da tropikal ürün satışı yapan Muharrem Koç, “Çiftçi şu anda deneme amaçlı üretim yapıyor. Fiyatı 8-20 lira arasında değişiyor. Beyaz, mor, kırmızı renkte patatesler üretiliyor” diye konuştu.



Hasat için özel tasarım ekipman



Milas’a bağlı Kızılcayıkık mahallesinde girişimci Sevil Server Koç, tatlı patates üretimi gerçekleştiriyor. Tapates Tarım Kurucusu Sevil Server Koç, 5 dekar alanda deneme ekimi yaptıklarını ve 10 ton patates aldıklarını söyledi. Bu rakamın deneme ekimi için iddialı olduğunu belirten Koç, “Üretimi köy halkıyla birlikte dayanışma içinde yapıyoruz. Onlar için de bir gelir kapısı oldu. Kış boyunca hasat için özel tasarım ekipmanlar oluşturacağız. Bir yandan da devlet mevzuatına girmesi için uğraşıyoruz. Böylece teşvik mekanizmalarına da yansıyacaktır” diye konuştu.



Önce farkındalık...



Ürünün anavatanının Peru olduğunu dile getiren Koç, şöyle devam etti:

“Tatlı patates hasat edilir, hasattan sonra 1-3 hafta arasında kürleme dönemi başlar. Nem ve sıcaklık anlamında iyileştirmeye bırakılır. Topraktan çıktığında ürünün çok ince ve hassas bir kabuğu vardır. Bu dönemde topraktan çıktıktan sonra iyileşir. Tüketen sayısı da artmalı. Bu konuda kendime misyon edindim. Farkındalık yaratmayı planlıyorum.”