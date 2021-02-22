Pazar tezgâhı kirası gayrimenkulü solladı!

İstanbul’da yıllar önce kura ile elde edilen pazar tezgâhları kuşaktan kuşağa devrediliyor. Tezgâhlar internetten bile kiralanırken bu durumun gıda fiyatlarına da yansıdığı belirtiliyor.



Bahçelievler’de 14 tezgâhı olduğunu söyleyen bir pazarcı, “Bir tahtayı günlük 100 liradan kiralıyorum. Kiraya verdiğimde 4 - 5 bin lira kazanıyorum” dedi. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ise, “Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında hostesler, sanatçılar, iş adamları, müteahhitler, emlakçılar vardı” dedi.



Pazar tezgâhları İstanbul’da kazanç kapısı oldu. Genellikle kendilerine devredilen pazar tahtalarını işletmeyen genç kuşaklar, bu tahtaları günlük, haftalık ya da aylık olarak pazarcı esnafına kiralıyor.



İnternetten kiralıyor



1.5 metre tahtanın günlük kiralama bedeli 50 ile 100 lira arasında değişiyor. Bazı kişiler de yüksek fiyatlardan çok sayıda tahta satın alarak aylık minimum 6 bin lira kira geliri elde ediyor. Öte yandan yasak olmasına rağmen sıkça görülmeye başlayan pazar tahtası kiralamaları artık internetten de yapılıyor.

Çeşitli ilanlarla pazar tahtası sahipleri günlük, aylık ya da yıllık olarak tezgâhlarını kiralıyor ya da satışa çıkarıyor. Pazar yerine göre haftalık 500 - 2000 TL kiraya verilen de var, aylık 5 bin liraya verilen de.



Tezgâhları kiralayan pazarcı esnafı kira bedellerinin yüksek olduğunu, adeta yatırımcılar için çalıştıklarını ve bu yüzden kâr elde edemediklerini belirtiyor. Pazar tezgâhının dedesinden kaldığını söyleyen bir kişi, “Pazarda şu an toplamda 18 tahtamız var. Önceden dedemler almış. Şimdi kardeşler bölündük. Kendime ait 6 pazarım var. Ayda 12 bin lira kira gelirim var” diye konuştu.



‘Pazarcılar rahatsız’



Pazar tahtalarının yatırım aracına dönüşmesinden rahatsız olduklarını ifade eden Mesut Şengün bu durumun pazarcılığı mecrasından çıkardığını belirterek, şunları söyledi:



“Yatırımcılar pazardan gelip yer satın alır, buraları pazarcılara kiraya verirse pazarcı da kira ücreti, tahsis ücreti gibi giderleri muhakkak müşteriye yansıtır. Bu bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Buna karşı gerek bakanlığımıza, gerek idare mahkemelerine davalar açtık, belediyelere yazılar yazdık. Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında sanatçılar, iş adamları, müteahhitler, emlakçılar vardı. Bunlar da pazarcılığı yapmadığı için pazarcıya kiraya veriyorlar. Pazarcı da bu kiraları karşılamak için mala zam yapıyor. Bunu ortadan kaldırmamız lazım.”



‘Tahtalar iptal edilebilir’



Bu durumun yasal olmadığını ve haksız kazanç elde edildiğini ifade eden Ceza Hukuku uzmanı Prof. Dr. Ersan Şen, “Buradaki sorun şu; kimlere tahsis edilmiş ya da kiralanmışsa bu kişiler tarafından bizzat kullanılması gerekirken başkalarına el altından kiralandığını görüyoruz” dedi. Kiralamanın yanı sıra tezgâh satışı ya ve devri konusunda uyarılarda bulunan Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Avukat Osman Gökçebaş ise “Devralan vatandaşlar şunu bilmeli; bu pazar yerleri ilanihaye devam etmeyebilir. Belediye meclisi pazar yerini küçültebilir, tahtaları iptal edebilir ya da pazar yerini tamamen kapatabilir” uyarısında bulundu.