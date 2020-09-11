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    HaberlerEkonomi Haberleri Pazarlama zirvesi onlIne yapılacak
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    11.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Pazarlama zirvesi onlIne yapılacak

    Online olarak 104 ülkede eşzamanlı düzenlenecek olan World Marketing Summit’in (eWMS), ana başlığı ‘Kritik Zamanlarda Fikirler’ olarak belirlendi. Modern pazarlamanın en önemli isimlerinden Prof. Philip Kotler öncülüğünde 6 - 8 Kasım’da bir araya gelecek pazarlamanın duayenleri Kovid-19 nedeniyle yaşanan küresel krizde şirketlerin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini ele alacak.

    Pazarlama zirvesi onlIne yapılacak

    eWMS’te Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, destinasyonların pazarlama çalışmaları için nasıl yöntemler kullanılması gerektiğini anlatacakken, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç işletmelerin kriz döneminde izlemesi gereken yöntemlerle ilgili konuşma yapacak.

    eWMS’e katılanlara Prof. Dr. Philip Kotler imzalı sertifika verilecek. Zirve, Türkiye saati ile 6 Kasım 03.01’de başlayacak ve 8 Kasım 02.59’da sona erecek. Eşzamanlı olarak tüm kıtaları kapsayacak olan eWMS, Yeni Zelanda Auckland’de başlarken, Los Angeles’ta kapanışı yapacak.

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