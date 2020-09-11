Pazarlama zirvesi onlIne yapılacak

eWMS’te Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, destinasyonların pazarlama çalışmaları için nasıl yöntemler kullanılması gerektiğini anlatacakken, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç işletmelerin kriz döneminde izlemesi gereken yöntemlerle ilgili konuşma yapacak.



eWMS’e katılanlara Prof. Dr. Philip Kotler imzalı sertifika verilecek. Zirve, Türkiye saati ile 6 Kasım 03.01’de başlayacak ve 8 Kasım 02.59’da sona erecek. Eşzamanlı olarak tüm kıtaları kapsayacak olan eWMS, Yeni Zelanda Auckland’de başlarken, Los Angeles’ta kapanışı yapacak.