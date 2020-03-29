Pazartesi günü başlıyor! İki günde 26 bin kişi başvurdu

Halkbank'ın esnaf destek kredisine talep yağıyor. İki günde 26 bin kişi başvuru yaptı. Hafta sonu mesaisi yapan banka, başvuruları inceleyip pazartesi gününden itibaren kredileri vermeye başlayacak. Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi'nden yararlanmak için SGK, vergi dairesi, icra dairesinden bilgi ve belgeler istenmiyor. Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak. Daha önce esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle Hazine faiz destekli kredi kullananlardan da yeni paketten yararlanabiliyor.

İKİ PAKETLE DESTEK

Halkbank 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında esnaflara nakit destek sağlıyor. Sabah'ın haberine göre; esnafa kullandırılacak İşletme Kredisi 36 ay vadeli, 6 aya kadar ödemesiz, yüzde 4.5 faizle dönemde kullanılabiliyor. Limit olarak da 25 bin TL belirlendi. Bunun yanısıra, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında da 25 bin TL'ye kadar limit tanınıyor. Paraf Kart Destek paketi de 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli kullanılıyor.