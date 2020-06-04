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    HaberlerEkonomi Haberleri Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı
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    04.06.2020 - 14:47 | | AA

    Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı

    Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, bugün itibarıyla yurt içi uçuşlarının 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

    Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı

    Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulamaya alınan uçuş kısıtlamaları başlığı altında yaptığı güncelleme, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

    Açıklamada, 30 Mart'ta tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarının zorunlu resmi otorite kararları doğrultusunda durdurulduğunun duyurulduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

    "Kontrollü sosyal hayata geçiş süreci kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen destinasyonlar arasında sınırlı sayıda iç hat seferlerimiz 1 Haziran'da başlamış olup 4 Haziran itibarıyla yurt içi uçuşlarımız 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Dış hat uçuşlarıyla ilgili olarak kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kademeli olarak kaldırılması beklenmekte, olup hazırlıklarımız bu doğrultuda sürdürülmektedir."

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