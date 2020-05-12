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    HaberlerEkonomi Haberleri Pegasus'tan flaş karar! Yurt dışı ve Kıbrıs seferleri iptal
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    12.05.2020 - 15:12 | | Foreks

    Pegasus'tan flaş karar! Yurt dışı ve Kıbrıs seferleri iptal

    Pegasus, 1-14 Haziran arasında tüm yurt dışı ve Kıbrıs seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    Pegasus'tan flaş karar! Yurt dışı ve Kıbrıs seferleri iptal

    Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.06.2020 tarihinden 14.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt dışı ve Kıbrıs seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    Pegasus'tan yapılan açıklamada "İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz." denildi.

    Avcılar'da Aile Sağlık Merkezi'ne giren hırsızlar vatandaşı mağdur ettiİstanbul Avcılar'da bulunan Bizimevler Aile Sağlık Merkezi'ne gelen hırsızlar ilaçları, aşıları ve bilgisayarları çaldı. Yedi defa hırsızlık olayı ile karşı karşıya geldiklerini sağlık merkezi çalışanları, hasta kayıt bilgisayarı olmadığı için bugün hizmet veremedi. Kilitli kapıyı kıran şüphelilerin hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı.
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