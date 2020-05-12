Pegasus'tan flaş karar! Yurt dışı ve Kıbrıs seferleri iptal

Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.06.2020 tarihinden 14.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt dışı ve Kıbrıs seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus'tan yapılan açıklamada "İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz." denildi.