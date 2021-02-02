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02.02.2021 - 13:21 | | DHA

Pegasus'tan İsrail'e uçuşlar için açıklama: 7 Şubat'a kadar durduruldu

Pegasus Havayolları İsrail resmi otoritelerinin aldığı uçuş kısıtlaması süresini uzatma kararının ardından İsrail’e uçuşların karşılıklı olarak 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Pegasus'tan İsrail'e uçuşlar için açıklama: 7 Şubat'a kadar durduruldu

Pegasus Havayolları İsrail ile yapılacak karşılıklı seferlerinin 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulduğunu duyurdu.

Resmi İnternet sitesinden uçuşlarla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail resmi otoritelerinin koronavirüs önlemleri kapsamında uçuş kısıtlaması süresini uzatma kararı gereğince, Türkiye-İsrail arası yapılacak karşılıklı seferlerimiz 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulmuştur. Bilet işlemlerinizi flypgs.com web sitemiz ve Pegasus Çağrı Merkezi üzerinden yapabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

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