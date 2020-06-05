Pegasus’tan önemli 'kısıtlama' açıklması

Pegasus Havayolları, 6-7 Haziran tarihlerinde uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Pegasus paylaşımında, “6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde yapılması planlanan sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi sebebiyle tüm uçuşlarımız planlandığı şekilde yapılacaktır” denildi.