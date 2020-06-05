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    HaberlerEkonomi Haberleri Pegasus’tan önemli 'kısıtlama' açıklması
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    05.06.2020 - 12:46 | | DHA

    Pegasus’tan önemli 'kısıtlama' açıklması

    Pegasus Havayolları, 6-7 Haziran tarihleri için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince, uçuşların planlanan şekilde yapılacağını açıkladı.

    Pegasus’tan önemli 'kısıtlama' açıklması

    Pegasus Havayolları, 6-7 Haziran tarihlerinde uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Pegasus paylaşımında, “6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde yapılması planlanan sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi sebebiyle tüm uçuşlarımız planlandığı şekilde yapılacaktır” denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamayı iptal ettiğini açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini duyurdu.
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