Peker GYO’dan 9 ayda 93.6 milyon TL kâr

Bugüne dek yurtdışında 30’a yakın projeye imza attıklarını belirten Peker, SPK’nın yurtdışı gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili son tebliği ile GYO’ların yurtdışı yatırımlarının önünün açıldığına dikkat çekerek, “Artık GYO’lar, Almanya ve İngiltere’deki firmalar gibi ucuz ve uzun vadeli finansman imkânlarından faydalanabilecek” dedi.

Öte yandan Peker GYO, önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada portföyüne Almanya’da 500 bin euro değerinde yeni bir taşınmaz eklendiğini duyurdu. Bu taşınmaz, Vestfalya eyaletinin Recklinghausen şehrinde yer alan 417 metrekare kiralanabilir alana sahip 3 daire 1 ticari alandan oluşuyor ve 40 bin euro yıllık kira geliri bulunuyor.