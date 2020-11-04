04.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Peker GYO’dan 9 ayda 93.6 milyon TL kâr
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2020 yılının dokuz aylık döneminde 93.6 milyon TL kâr açıkladı. Dokuz aylık döneme ilişkin finansal gerçekleşmeleri değerlendiren Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen oldukça verimli ve risklerin doğru yönetildiği bir mali dönemi daha geride bıraktıklarına dikkat çekerek, “Kur hareketleri bilançomuzda hiçbir sıkıntıya yol açmadı. Tam aksine yurtdışında önemli işlere imza atan bir Türk şirketi olarak, yatırımlarımızı çeşitlendirmemizin avantajlarını yaşıyoruz” diye konuştu.
Bugüne dek yurtdışında 30’a yakın projeye imza attıklarını belirten Peker, SPK’nın yurtdışı gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili son tebliği ile GYO’ların yurtdışı yatırımlarının önünün açıldığına dikkat çekerek, “Artık GYO’lar, Almanya ve İngiltere’deki firmalar gibi ucuz ve uzun vadeli finansman imkânlarından faydalanabilecek” dedi.
Öte yandan Peker GYO, önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada portföyüne Almanya’da 500 bin euro değerinde yeni bir taşınmaz eklendiğini duyurdu. Bu taşınmaz, Vestfalya eyaletinin Recklinghausen şehrinde yer alan 417 metrekare kiralanabilir alana sahip 3 daire 1 ticari alandan oluşuyor ve 40 bin euro yıllık kira geliri bulunuyor.