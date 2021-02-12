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12.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Perakendeye sevgili hareketi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Sevgililer Günü için hediyelik satışlarının pandemi cirolarına yüzde 20–25 katkı getireceğini tahmin ettiklerini söyledi

Perakendeye sevgili hareketi

Perakende sektörünün salgın nedeniyle 2020’yi önceki yıla göre ortalamada yüzde 60 ciroyla tamamladığını dile getiren Öncel, “İkinci dalga salgın önlemleri çerçevesinde kapanmalar devam ettiği için ocak ayını da cirolarda ortalama yüzde 50–60 kayıpla kapattık. Sevgililer Günü için hediyelik alışverişinin en azından belli kategorilerde alışverişe canlılık getireceğini bekliyoruz. Anneler ve Babalar Günü kadar olmamakla birlikte Sevgililer Günü hediyelik alışverişiyle perakende sektörüne önemli bir canlılık kazandırıyor. Her yılın 14 Şubat haftasında çiçek, mücevher, elektronik eşya ve kozmetik gibi bazı ürün gruplarının satış cirolarında yüzde yüze varan artışlar gözleniyor” dedi.

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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