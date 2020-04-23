BİST98.171 0,57EURO7,560,08USD6,98-0,03ALTIN384,770,02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 22,22 dolar
    ABONE OL
    23.04.2020 - 09:08 | | AA

    Petrolün varili 22,22 dolar

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 22,22 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 22,22 dolar

     

    Dün 22,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 20,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,08 artışla 22,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 15,37 dolardan alıcı buldu.

    Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'deki rafinerilerin düşük fiyattan petrol satın almaya başladıkları görülürken, Asya'da artan petrol alımlarının küresel petrol talebini hafif canlandırdığı ve Brent petrolün fiyatını yükselttiği belirtiliyor.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15 milyon varil (yüzde 3) artışla 518,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 15,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 19,2 milyon varil yükselmişti.

    EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.

    Brent petrolde teknik olarak 22,72 ile 24,02 dolar aralığının direnç, 21,42 ile 20,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

    Kontrolden çıkan otomobil İsabeyli Baraj Göleti’ne uçtu: 1 kişi hayatını kaybettiAydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda baraj göletine uçan otomobilde bulunan bir kişi kendi imkanları ile kurtulmayı başardı. Baraj sularında kaybolan diğer kişi ise kurtarma ekiplerinin uzun uğraşların ardından ölü olarak sudan çıkarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    EBA TV - TRT canlı yayın izle | EBA 23 Nisan etkinlikleri neler? Bugün ders var mı?

    EBA TV - TRT canlı yayın izle | EBA 23 Nisan etkinlikleri neler? Bugün ders var mı?

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    Son dakika! Mayısa 7 gün kala... Meteoroloji'den açıklama geldi!

    Son dakika! Mayısa 7 gün kala... Meteoroloji'den açıklama geldi!

    Sıradaki Haber