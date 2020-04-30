BİST101.5950.00EURO7.580.34USD6.970.39ALTIN384.910.54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 23,23 dolar
    ABONE OL
    30.04.2020 - 09:56 | | AA

    Petrolün varili 23,23 dolar

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 23,23 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 23,23 dolar

    Dün 22,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 21,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,2 artışla 23,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 20,52 dolardan alıcı buldu.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede benzin stokları geçen hafta 3,7 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 259,6 milyon varile geriledi.

    Stoklardaki düşüş ABD'de benzin talebinin artmaya başladığına işaret ederken, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine neden oldu.

    Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel petrol talebi zayıf kalmaya devam ederken, petrol fiyatları üzerindeki baskının ancak Kovid-19 sonrası normalleşme döneminin başlamasıyla kalkması bekleniyor.

    Brent petrolde teknik olarak 23,31 ile 23,65 dolar aralığının direnç, 22,97 ile 22,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

    Kars'ta definecilerin açık bıraktığı kuyuya düşen boğa vinç yardımıyla kurtarıldıKaraçoban köyünde define aramak için açılıp daha sonra üzeri tenekeyle örtülen kuyuya düşen bir boğa vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kars’ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi

    Kars’ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Kars’ta karantina altındaki vatandaşlardan ramazan notları

    Kars’ta karantina altındaki vatandaşlardan ramazan notları

    Sıradaki Haber