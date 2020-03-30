BİST88.1250EURO7,210,33USD6,500,74ALTIN338,250,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 26,95 dolar
    ABONE OL
    30.03.2020 - 09:09 | | AA

    Petrolün varili 26,95 dolar

    Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 26,95 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 26,95 dolar

    Cuma günü 27 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 24,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,10 artışla 26,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 20,80 dolardan alıcı buldu.

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 21-27 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 40 adet azalarak 624'e geriledi.

    Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın dört bir yanında artan etkilerinin, günlük küresel petrol talebini 15 ila 20 milyon varil azaltacağı beklentisi, petrol fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

    Ayrıca, Suudi Arabistan-Rusya çekişmesinin, küresel piyasalara daha fazla petrol arzı sunuyor olması da petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor.

    Brent petrolde teknik olarak 26,85 ile 27,11 dolar aralığının direnç, 26,59 ile 26,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Tarihi kapalı çarşıda kuyumcu soygunuTarihi Beyazıt Kapalı Çarşı içinde bulunan bir kuyumcu dükkanı gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu. Yanlarına aldıkları altınlarla kaçmaya çalışan hırsızlar 2 torba altını olay yerinde düşürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Corona virüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca corona virüsü son verilerini paylaştı

    Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca corona virüsü son verilerini paylaştı

    Sıradaki Haber