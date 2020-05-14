Petrolün varili 29,44 dolar

Dün 30,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 29,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,57 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,1) azalışla 531,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 4,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 4,6 milyon varil yükselmişti.

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de 100 bin varil aşağı çekti. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan, OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisanda önceki aya göre 1 milyon 800 bin varil artışla 30 milyon 410 bin varile yükseldi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 30,6 olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci bir dalganın gelmesinin petrol talebini tekrar kısıtlayacağı endişelerinin küresel petrol fiyatlarında yükselişin kısıtlı olmasına yol açtığını belirtiyor.

Küresel piyasalarda bugün, Uluslararası Enerji Ajansının nisan verilerini içeren aylık petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 30,20 ile 31,89 dolar aralığının direnç, 28,51 ile 26,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.