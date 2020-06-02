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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 38,59 dolar
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    02.06.2020 - 09:44 | | AA

    Petrolün varili 38,59 dolar

    Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 38,59 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 38,59 dolar

    Dün 38,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 38,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 38,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 35,61 dolardan alıcı buldu.

    Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler tarafından bu hafta düzenlenmesi beklenen toplantıya odaklanırken, toplantıdan petrol üretim miktarındaki kesintinin temmuz veya ağustos sonuna kadar uzatılması kararı çıkması bekleniyor.

    OPEC olarak adlandırılan ve 23 petrol üreticisi ülkeden oluşan grup, nisan ayında yaptıkları son toplantıda, 1 Mayıs-30 Haziran döneminde toplam petrol üretimini günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

    Talep tarafında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde petrol tüketimi zayıf seyretmeye devam ediyor. Uzmanlar, karantina önlemlerinin gevşetilmesi durumunda küresel petrol talebinin yükselmesinin beklendiğini kaydederken, bu durumda fiyatların yükselişe geçebileceğini belirtiyor.

    Ancak, dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD ile Çin arasındaki gerginlik, küresel petrol talebi ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 38,74 ile 39,01 dolar aralığının direnç, 38,47 ile 38,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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