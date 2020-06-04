BİST109.1110.00EURO7.570.02USD6.760.45ALTIN369.760.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 39,28 dolar
    ABONE OL
    04.06.2020 - 09:54 | | AA

    Petrolün varili 39,28 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 39,28 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 39,28 dolar

    Dün 40,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 39,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 36,58 dolardan alıcı buldu.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 9 Haziran'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi miktarı konusundaki görüşmeleri devam ediyor.

    Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 532,3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil artacağı yönündeydi.

    Brent petrolde teknik olarak 40,62 ile 42,39 dolar aralığının direnç, 38,85 ile 37,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

    İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandıUlaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 85 kaçak göçmen kurtarıldı

    Son dakika! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 85 kaçak göçmen kurtarıldı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Son dakika... Barışmayan eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi!

    Son dakika... Barışmayan eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi!

    Sıradaki Haber