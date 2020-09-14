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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 39,88 dolar
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    14.09.2020 - 09:32 | | AA

    Petrolün varili 39,88 dolar

    Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 39,88 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 39,88 dolar

    Cuma günü 40,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 39,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,45 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatların yükselişinde, ABD'nin petrol rafinerilerinin yarıdan fazlasının bulunduğu Meksika Körfezi'nde Sally kasırgası nedeniyle petrol şirketlerinin kıyı tesislerindeki çalışanlarını tahliye etmeleri ve üretimin kesintiye uğraması etkili oldu. Aynı bölgede geçen ay da Marco ve Laura kasırgaları gerçekleşmişti.

    Öte yandan, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca'nın başarısız test sonuçları sebebiyle durdurduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisine yönelik sentetik antikor ilacının denemelerine devam edeceğini açıklaması da petrol talebi beklentilerini olumlu etkileyerek fiyatları destekledi.

    Brent petrolde teknik olarak 40,15 ile 40,32 dolar aralığının direnç, 39,74 ile 39,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Coronayı yenen hemşire: Bir nefes çekmeye hasret kalarak ağlayan hastalarımız varMERSİN'de yeni tip corona virüs salgınına yakalanan 25 yıllık hemşire Mehmet Nalpara (43), 2 çocuğunu bir yakınının evine yerleştirdikten sonra eşiyle birlikte ayrı odalarda 10 gün boyunca karantinada kaldı. İlaç tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Nalpara, vatandaşlara önlem almaları konusunda uyarıda bulunarak, "Bir nefes çekip, ciğerlerini doldurmaya hasret kalarak ağlayan hastalarımız var. Çünkü bu dönem 'Bana bir şey olmaz' dönemi değil" dedi.
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