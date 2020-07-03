Petrolün varili 42,77 dolar

Dün 43,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,86 düşüşle 42,77 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,27 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, küresel ham petrol talebinin düşük kalmasına neden oluyor.

ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, çarşamba günü ülkede vaka sayısı rekor artışla 54 bin 357 olarak kayıtlara geçti.

Bu durum, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin yılın üçüncü çeyreğinde zayıf kalma olasılığını beraberinde getirirken, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının 16 hafta üst üste azalmasının, ülkede ham petrol üretimini de düşüreceği ve böylece arz fazlasının azalmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,82 ile 42,87 dolar aralığının direnç, 42,51 ile 42,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.