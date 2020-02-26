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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 54,20 dolar
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    26.02.2020 - 09:47 | | AA

    Petrolün varili 54,20 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 54,20 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 54,20 dolar

    Dün 56,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 54,30 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 54,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 49,91 dolardan alıcı buldu.

    Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 717'ye çıkması ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yeni vakaların görülmesi küresel petrol piyasasında düşük talebe yol açarken, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

    Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'de ticari ham petrol stoklarının 15-21 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1,3 milyon varil yükselmesi de küresel piyasalarda arz fazlasının artmaya devam etmesine neden oluyor.

    Brent petrolde teknik olarak 54,60 ile 54,75 dolar aralığının direnç, 54,15 ile 53,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

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