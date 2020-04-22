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    HaberlerEkonomi Haberleri Pide fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020 İstanbul pide fiyatları açıklandı!
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    22.04.2020 - 11:22 |

    Pide fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020 İstanbul pide fiyatları açıklandı!

    Pide fiyatları ne kadar 2020? sorusunun yanıtı gündemde araştırılıyor. Ramazan ayına az bir zaman kala pide fiyatları açıklandı. Peki bu sene pide fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

    Pide fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020 İstanbul pide fiyatları açıklandı!

    Pide fiyatları ne kadar 2020? sorusunun yanıtı gündemde araştırılıyor. Ramazan ayına az bir zaman kala İstanbul'da pide fiyatları belli oldu. Peki bu sene pide fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

    İstanbul’da Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr. sade pide 3 TL’den satılacak.

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

    Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

    Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

    Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

    TDV zekat hesaplama modülü zekat hesaplamayı kolaylaştırıyorTürkiye Diyanet Vakfı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde oluşturulan zekat hesaplama sistemi, vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmelerine imkan tanıyor.
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