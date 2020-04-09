Pilot Nasıl Olunur? Askeri - Savaş Ve Helikopter Pilotu Olma Şartları

Pilotluk pek çok insan tarafından özenilen bir meslek olsa da mesleğe başlama süresinin oldukça meşakkatli olduğu bilinmelidir. Pilotluk için askeri ve sivil havacılık okulları, çeşitli özel pilotluk kursları bulunmaktadır. Pilot olmak için zekâ, beceri strese yönelik pek çok eğitim almak ve bunları başarıyla tamamlamak gerekmektedir.



Pilot Olma Şartları Nelerdir?



Pilot olmak için öncelikle lise eğitiminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak çeşitli özel pilotluk kurslarında lisans diplomasının avantajı bulunmaktadır. Pilot olmak için eğitim uçuşlarına katılımı sağlamaya yönelik spl lisansının alınması gerekmektedir.



Bunun için adli sicil kaydı, lise veya dengi okullardan mezuniyet belgesi, 16 yaşını tamamlamış olduğuna dair belge ve son olarak pilotluk yapmasına engel teşkil edici sağlık sorunun olmadığını gösteren bir sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.



Bu lisansın alınması için yetkili bir uçuş kursu tarafından teorik ve 45 saatlik uçuş eğitimi tamamlanmalı, sonrasında ise girilecek sınavların başarıyla sonuçlanması gerekmektedir. Başarıyla sonuçlanan sınav neticesinde uluslararası sivil havacılık otoritesi tarafından kabul edilen PPL lisansını alınarak dünyanın her yerinde ticari olmayan uçakları kullanma hakkı elde ediliyor.



Savaş Pilotu Nasıl Olunur?



Askeri pilot olmak içinse birkaç sene öncesine kadar kişi lisede askeri havacılık lisesini kazanarak dört senelik lise eğitimini burada başarıyla tamamlamalı ve hava harp okuluna girmeye hak kazanmalı ya da ise dışında üniversite sınavında hava harp okuna girmeye hak kazanmış olması yeterliydi. Ancak son dönemlerde gelişen olaylardan sonra hava harp okulları kapatılmış ve hava harp okulu yeni kurulan milli savunma üniversitesine bağlı olarak eğitim vermeye başlamıştır.



Savaş ve Helikopter Pilotu Olma Şartları



Askeri pilot olmak için belli koşullar vardır bunlara değinmek gerekirse:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 20 yaşını doldurmamış olmak

- Boyun 165’ten kısa 190’dan uzun olmaması

- Sağlık sorunu ve genetik hastalığının bulunmaması(tam donanımlı sağlık kuruluşlarından raporlu olmak kaydıyla)

- Kişinin suça karışmamış olması

- Kişinin aile fertlerinden birinin sabıkası olmaması

- Daha önce askeri okullardan ayrılmamış veya atılmamış olmak

- Göz hastalığının olmaması ve gözlük kullanılmamak

- Nikahsız birlikte yaşama durumunun olmaması gerekmektedir.