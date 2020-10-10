10.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Pin destekli softpos için işbirliği yaptılar
Ödeme sistemlerinde çözüm sağlayıcı şirket olarak faaliyet gösteren PayCore, dijital ödeme şirketi Mastercard ile ‘pin destekli softpos teknolojisi’ konusunda işbirliğine imza attı.
Bu kapsamında Mastercard, PayCore’un, akıllı Android telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlayan pin destekli SoftPOS teknolojisini sertifikalandırarak onayladı.
PayCore CEO’su Turgut Güney, Mastercard’la yaptıkları iş birliğinin temassız ödemelerin yaygınlaşmasını hızlandıracak önemli bir global açılım olduğunu söyledi. Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da, “Bu yeni çözüm ile kapıdan kapıya servis veren kuryeler, çok daha hızlı ve pratik bir şekilde ödeme alabilecek. Mağaza çalışanları tüketicilere daha keyifli bir deneyim sunabilecek” dedi.
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