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    HaberlerEkonomi Haberleri Pin destekli softpos için işbirliği yaptılar
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    10.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Pin destekli softpos için işbirliği yaptılar

    Ödeme sistemlerinde çözüm sağlayıcı şirket olarak faaliyet gösteren PayCore, dijital ödeme şirketi Mastercard ile ‘pin destekli softpos teknolojisi’ konusunda işbirliğine imza attı.

    Pin destekli softpos için işbirliği yaptılar

     

    Bu kapsamında Mastercard, PayCore’un, akıllı Android telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlayan pin destekli SoftPOS teknolojisini sertifikalandırarak onayladı.

    PayCore CEO’su Turgut Güney, Mastercard’la yaptıkları iş birliğinin temassız ödemelerin yaygınlaşmasını hızlandıracak önemli bir global açılım olduğunu söyledi. Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da, “Bu yeni çözüm ile kapıdan kapıya servis veren kuryeler, çok daha hızlı ve pratik bir şekilde ödeme alabilecek. Mağaza çalışanları tüketicilere daha keyifli bir deneyim sunabilecek” dedi.

    Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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