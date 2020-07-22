22.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Piyasalar pozitif BIST 120.000’i aştı
Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı küresel piyasalarda pozitif seyri destekliyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını ve söz konusu teşvik paketinin odağında çocuklar, istihdam ve Kovid-19 aşısının olacağını belirtti. Bunun üzerine önceki gün ABD borsalarında alım dalgası görüldü, New York borsasında Dow Jones yüzde 0.03, S&P 500 endeksi yüzde 0.85 ve Nasdaq yüzde 2.51 yükseldi.
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri de Kovid-19’un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euro’luk kurtarma programı ve 1 trilyon euro’nun üzerindeki bütçe konusunda anlaştı. Bu haber, dün Avrupa borsalarının güne yüzde 1’in üzerinde artışlarla başlamasını sağladı. Borsa İstanbul da gelişmelerden olumlu etkilendi. BIST Endeksi gün içinde 120 bin puanı aştı. Dün altın da hızlı yükseldi. Gramı yüzde 1 artışla 404.70 lira oldu.