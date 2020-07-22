Piyasalar pozitif BIST 120.000’i aştı

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri de Kovid-19’un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euro’luk kurtarma programı ve 1 trilyon euro’nun üzerindeki bütçe konusunda anlaştı. Bu haber, dün Avrupa borsalarının güne yüzde 1’in üzerinde artışlarla başlamasını sağladı. Borsa İstanbul da gelişmelerden olumlu etkilendi. BIST Endeksi gün içinde 120 bin puanı aştı. Dün altın da hızlı yükseldi. Gramı yüzde 1 artışla 404.70 lira oldu.