Piyasalarda hareketli gün

Dolar/TL 7.3103 ile rekor seviyeden işlem görürken euro/TL kuru ise 8.6692’yi gördü. Dövizdeki sert tırmanışın ardından Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ayrı ayrı hamleler açıkladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda 2.052 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre 5.50 artışla 488 bin liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını 3.214 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 4.64 yükselişle 484.70 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise yüzde 5.26 değer kaybıyla günü 1.034 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57.40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4.98, holding endeksi yüzde 6.07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen yüzde 8.66 ile turizm oldu. Yükseliş eğilimindeki faizler ve döviz kurlarının etkisiyle gün boyunca satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi günü yüzde 5.26 düşüşle 1.034 puandan tamamladı. AA’ya konuşan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 seviyesinin destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğu yorumunu yaptı.