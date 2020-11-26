Pizza zincirinden ‘Nefis Cuma’ yeniliği

Menüye Gurme Sezar 4 Peynirli Pizza, Çıtır Tavuk Topları, Sezar Profiterol ve Sezar Patates’in eklendiği belirtilen şirket açıklamasında, “Little Caesars, Efsane Cuma için ‘Nefis Cuma’ kampanyasını hayata geçiriyor. 26 - 27 - 28 - 29 Kasım’da Little Caesars web sitesi ve mobil uygulamasından sipariş veren müşterilerine, yeni lezzetlerinden birini hediye edecek. Pizzaseverler, 26 Kasım’da küçük boy Gurme Sezar 4 Peynirli Pizza’yı, 27 Kasım’da Sezar Profiterol’ü, 28 Kasım’da Sezar Patates’i ve 29 Kasım’da Çıtır Tavuk Topları’nı ücretsiz deneyebilecek” denildi.