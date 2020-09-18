‘PlayStation 5’ kasımda raflarda

PlayStation 5, ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore’de 12 Kasım’da satışa sunulacak. Konsolun dünya çapındaki satışına ise 19 Kasım itibariyle başlanacak.



Sony Interactive Entertainment CEO’su ve Başkanı Jim Ryan, “Geçen yıl yeni nesil konsolumuzu duyurduğumuzdan beri, dünya çapındaki oyun geliştiricilerden ve oyun tutkunlarından şaşırtıcı derecede destek aldık. Şu anda kullanıcıların, bir oyunun nasıl görüneceği, hissedileceği ve oynanacağı deneyiminin ötesine geçen yeni nesil bir deneyim sunacağımız PlayStation 5’i piyasaya sürmekten sadece bir kaç ay uzaklıktayız” ifadelerini kullandı.



Fiyatı ne olacak?



Siyah ve beyaz renklere sahip olan konsol, iki farklı versiyonla geliyor: PS5 ve PS5 Digital Edition. PS5’e oyun diski takılabilirken, diğer modelde disk girişi bulunmuyor.



Konsolun ultra HD Blu-Ray disk sürücülü versiyonu 499 dolar, optik sürücü yer almayan dijital versiyonu 399 dolar tavsiye edilen satış fiyatlarıyla raflarda yer alacak. Türkiye’de ise oyun konsoluna yeni vergiler getirildi. Yüzde 20 ÖTV, yüzde 18 KDV ve yüzde 50 Gümrük Vergisi bulunuyor. Gümrük Vergisi, 1 Ekim’den itibaren yüzde 20’ye düşürülecek. Bu nedenle fiyatının 6-7 bin TL’yi geçebileceği öngörülüyor.



20’den fazla yeni oyun var



PS5’te 8 çekirdekli 3.5 GHz hızda AMD Zen 2 işlemci var. Oyunlar internet üzerinden yüklenebiliyor.



PlayStation 5’le beraber çıkacak 20’den fazla oyun tanıtımı da yapıldı. Konsolda Spiderman Miles Morale, Gran Turismo 7, Hitman, Horizon Zero Down 2 gibi oyunlar oynanabilecek. Mağazalar PS5’in ön siparişlerini bugünden itibaren almaya başlayacak.