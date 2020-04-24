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    24.04.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

    Polis artık telsizden video çekip gönderecek

    Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda 22 ilde kurulumu tamamlanan ve iki ilde de kurulumu süren kriptolu sayısal telsiz haberleşme ağına yeni teknolojiler ekleniyor. Polisler artık telsizden video çekip gönderebilecek, konum bilgisi paylaşabilecek. Aynı zamanda parmak izi gönderme ve yüz tanıma bilgileri de sistem üzerinden aktarılabilecek.

    Polis artık telsizden video çekip gönderecek
    SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

    Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ASELSAN tarafından yürütülen Sayısal Telsiz Haberleşme Ağı projesindeki yeniliklerle ilgili bilgi veren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şunları kaydetti:

    “Eski telsiz sistemi sadece ses haberleşmesini içeren dar band sistemdi. Bu haberleşme analog ve kriptosuzdu. Biz yeni sistemde ses haberleşmesini sayısal ve kriptolu hale getiriyoruz. Ayrıca ilk defa bir şehrimizde geniş band sistemine geçiyoruz. Geniş band ile milli kriptolu olarak video aktarımı, fotoğraf gönderme, konum bilgileri paylaşabilme, kriptolu bireysel ve grup modunda çalışacak mesajlaşma uygulamaları yapılacak. Yine parmak izi gönderme, yüz tanıma bilgilerini aktarmak gibi emniyetin yetenekleri bu geniş band sistemde aktarılabilecek.”

    Polis artık telsizden video çekip gönderecek



    Proje kapsamında 8200 adet DMR El Terminali, 1000 Hibrit (DMR+LTE) El Terminali, 2600 Araç Terminali, 440 adet Sabit Merkez Terminali ve 90 adet Tekrarlayıcı Merkez tedarik edilecek.

    Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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