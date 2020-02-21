Polonya pazarı 1 milyona dayandı

Polonya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı son üç yılda 4 kat arttı. Polonya’nın başkenti Varşova’da workshop düzenleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu pazarı mercek altına aldı.

TÜROB’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonu ve THY işbirliğinde ‘Endless Turkey’ temasıyla gerçekleştirdiği workshop sonrası hazırlanan raporda, Polonya pazarının 880 bin turiste ulaştığına, bu talepte ağırlığın kıyı bölgelerde olduğuna dikkat çekildi.

Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Avrupa’da seyahat etme oranı en hızlı artan ülkeler arasında yer alan Polonya’nın Türkiye açısından da büyük bir turizm potansiyeli taşıdığını vurgulayarak, “Mevcut yolcu ve talep potansiyeline karşın, iki ülke arasında havayolu ile tarifeli seferlerle ulaşım sorunları sürüyor. Bu durum İstanbul başta olmak üzere potansiyelin değerlendirilememesine yol açıyor. ‘Turist var, uçak yok’ durumunu yaşıyoruz. Bu konuda çözümlerin ortaya konması Polonya’dan gelecek turist sayısını önemli oranda artıracaktır. Polonya en büyük turizm pazarlarımız arasına girebilir” dedi.

“İstanbul’a sadece 60 bin Polonyalı geldi “

Eresin, Varşova-İstanbul hattında charter uçuşlar yapılmasında herhangi bir engel olmadığını, Türk firmaların bu hatta charter seferler düzenlemesini umut ettiklerini dile getirdi. 2014 yılında 510 bin ile rekor kıran Polonyalı turist sayısının 2016’da keskin bir düşüş yaşadığını hatırlatan Eresin, pazarla ilgili şu bilgileri verdi:

“2018’den itibaren pazar eski performansına ulaşmakla kalmadı daha da yükseldi. Ancak 880 bin turistin sadece 60 bini İstanbul’a geldi. Amacımız talebi artırarak diğer bölgelere de yaymak. Ekonomik uçuş seçeneklerinin artması durumunda talep artacak ve İstanbul, İzmir, Ankara, Kapadokya, Sapanca, Güneydoğu Anadolu gibi destinasyonlara da yayılacaktır. Çünkü bu talep var. Diğer turizm türlerinin de etkin tanıtılması gerekiyor. Kış turizmi, alışveriş turizmi ve spor turizmi öncelikli olarak ele alınmalı. 2017 yılında yurt dışına tatile çıkan Polonyalı turist sayısının 6 milyon olmuştu. Türkiye, Polonyalı turistlerin tercih sıralamasında 2017’de Yunanistan, Bulgaristan ve İspanya’dan sonra dördüncü sıradaydı. 2018 yılında Türkiye önemli bir sıçrama yaparak Yunanistan’dan sonra ikinci tercih oldu.”